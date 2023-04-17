Дариуш предположил, что на самом деле привело к отмене боя с Оливейрой на UFC 288

Американский боец смешанных единоборств Бенеил Дариуш, выступающий в лёгкой весовой категории, высказал мнение, что бразилец Чарльз Оливейра , с которым он должен был провести поединок на UFC 288, подошёл к подготовке не слишком мотивированным. Ранее сообщалось, что Оливейра получил травму, из-за чего его бой с Дариушем будет перенесён.

«Как мне кажется, что он не был слишком сосредоточенным и мотивированным. А вот ты начинаешь тренировочный лагерь, не сосредоточенный, не мотивированный, и пытаешься изо всех сил наверстать упущенное. Таким образом, вероятность получения травм возрастает. Вот о чём я подумал. Мотивация играет большую роль для бойцов. Если нет мотивации нет, трудно дойти до боя», — сказал Дариуш на канале The Schmo в YouTube.