Экс-чемпион UFC Дос Аньос готов вернуться только ради боя с Махачевым

"Хочу прояснить ситуацию. Есть только два поединка, ради которых я готов вернуться в легкий вес. Первый – титульный бой с Махачевым. Второй – бой с Макгрегором. Если вы не эти парни, то даже не тратьте своё время, бросая мне вызовы", - написал дос Аньос.