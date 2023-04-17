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1 час назад

Экс-чемпион UFC Дос Аньос готов вернуться только ради боя с Махачевым или Макгрегором

Газета.Ruиещё 1

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Рафаэль дос Аньос в своих соцсетях назвал условие, при котором он готов вернуться в октагон.

Экс-чемпион UFC Дос Аньос готов вернуться только ради боя с Махачевым
Фото: Christopher Pike/ReutersChristopher Pike/Reuters

"Хочу прояснить ситуацию. Есть только два поединка, ради которых я готов вернуться в легкий вес. Первый – титульный бой с Махачевым. Второй – бой с Макгрегором. Если вы не эти парни, то даже не тратьте своё время, бросая мне вызовы", - написал дос Аньос.

Рафаэль дос Аньос провел 46 поединков в профессиональных смешанных единоборствах. В активе 38-летнего бразильца 32 победы. Последним боем для него стала встреча с американцем Брайаном Барбереной. Тогда бразилец одержал победу удушающим приемом. 12 февраля Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Волкановски на турнире UFC 284, прошедшем в австралийском Перте. Этот поединок стал защитой завоеванного ранее титула. Для россиянина эта победа стала 24-й в профессиональной карьере при одном поражении.

До этого он завоевал свой титул в легком весе в бою против Чарльза Оливейры. Ранее сообщалось, что бой Ислама Махачева возглавит турнир UFC 294 в октябре.

MMA,Чарльз Оливейра,Ислам Махачев,
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