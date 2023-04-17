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Президента UFC вывел из себя боец, который симулировал завершение карьеры

Президент UFC Дэйна Уайт раскритиковал бойца промоушена Клэйтона Гвиду за поведение после боя с Рафой Гарсией на UFC on ESPN 44, который прошел в прошлые выходные в штате в Миссури (США).

Президента UFC вывел из себя боец, который симулировал завершение карьеры
© Матч ТВ

Гвида по завершении поединка, в котором проиграл, снял перчатки в знак того, что завершает карьеру. Интервьюер UFC Дэниел Кормье подошел к нему, ожидая речи о завершении карьеры, но боец завил, что пошутил и в ходе речи поздравил свою мать с днем рождения.

— Честно говоря, это вывело меня из себя. Мне нравится Гвида, он хороший парень, но ты симулируешь свою отставку, чтобы сказать кому-нибудь «С днем рождения»? Мы проводим здесь живое мероприятие, понимаете, что я имею в виду? Меня это не обрадовало. Это было нехорошо, — приводит слова Уайта Talksport.

41-летний Гвида за карьеру одержал 38 побед при 23 поражениях.Прямые трансляции турниров UFC и других соревнований по смешанным единоборствам проходят на федеральном канале «Матч ТВ», сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

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