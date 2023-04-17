Президента UFC вывел из себя боец, который симулировал завершение карьеры

— Честно говоря, это вывело меня из себя. Мне нравится Гвида, он хороший парень, но ты симулируешь свою отставку, чтобы сказать кому-нибудь «С днем рождения»? Мы проводим здесь живое мероприятие, понимаете, что я имею в виду? Меня это не обрадовало. Это было нехорошо, — приводит слова Уайта Talksport.