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Дариуш был готов драться с Царукяном, но в UFC бойцам отказали

Восьмой номер рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг), россиянин Арман Царукян разместил новый пост у себя в социальных сетях, где отдал должное американо-иранскому бойцу Бенеилу Дариушу за готовность провести поединок с ним.

Дариуш был готов драться с Царукяном, но в UFC бойцам отказали
© Чемпионат.com

Напомним, Царукян остался без соперника после того, как бразилец Ренато Мойкано снялся с боя с ним. Они должны были встретиться на UFC Fight Night 223. Бенеил также остался без боя после снятия Чарльза Оливейры. Они должны были сразиться в ночь с 6 на 7 мая мск в Нью-Джерси (США).

«Респект Бенеилу за то, что согласился на бой со мной 6 мая. Отстой, что в UFC не захотели этого поединка. Надеюсь, мы встретимся в будущем», — написал Царукян.

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