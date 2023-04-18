Абдель-Азиз рассказал, когда Махачев проведёт бой с Дариушем

«Внесу некоторую ясность. Для всех, кто в рейтинге находится выше Бенеила, и у кого нет запланированного боя. Вот план. Бенеил сразится с Чарльзом Оливейрой, разобьёт его, а после проведёт поединок с Исламом Махачевым за титул. Все остальные, просто присаживайтесь поудобнее», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальных сетях.