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1 час назад

Абдель-Азиз рассказал, когда Махачев проведёт бой с Дариушем

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Известный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы российского чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева и американо-иранского бойца Бенеила Дариуша, рассказал, когда может состояться их очный поединок.

Абдель-Азиз рассказал, когда Махачев проведёт бой с Дариушем
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Внесу некоторую ясность. Для всех, кто в рейтинге находится выше Бенеила, и у кого нет запланированного боя. Вот план. Бенеил сразится с Чарльзом Оливейрой, разобьёт его, а после проведёт поединок с Исламом Махачевым за титул. Все остальные, просто присаживайтесь поудобнее», — написал Абдель-Азиз на своей странице в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что бой Дириуша и Оливейры перенесён на турнир UFC 290, который состоится 11 июня в Лас-Вегасе (США). Изначально они должны были сразиться на UFC 288 7 мая.

MMA,Чарльз Оливейра,Ислам Махачев,
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