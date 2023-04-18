Боец UFC Бобби Грин решил сменить имя на «Король»

«Я говорил, что закончу карьеру. Но на самом деле я имел ввиду, что завершу выступления как Бобби Грин. Я принял решение сменить имя. Я больше не буду Бобби Грином. Теперь меня будут звать Король. Никакой фамилии. Это начало новой главы для меня. Говоря по правде, я хотел сделать это ещё несколько лет назад. Но этому мешали судебные разбирательства по алиментам с матерями моих детей», — приводит слова Бобби Грина MMANews.