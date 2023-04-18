$81.60-0.0389.57-0.09

Боец UFC Бобби Грин решил сменить имя на «Король»

Боец UFC Бобби Грин заявил о желании сменить имя. Боец решил, что теперь его будут звать Король.

Боец UFC Бобби Грин решил сменить имя на «Король»
© mmafighting.com

«Я говорил, что закончу карьеру. Но на самом деле я имел ввиду, что завершу выступления как Бобби Грин. Я принял решение сменить имя. Я больше не буду Бобби Грином. Теперь меня будут звать Король. Никакой фамилии. Это начало новой главы для меня. Говоря по правде, я хотел сделать это ещё несколько лет назад. Но этому мешали судебные разбирательства по алиментам с матерями моих детей», — приводит слова Бобби Грина MMANews.

На счету Грина 44 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 29 побед и потерпел 14 поражений. Ещё один бой был завершён вничью.

На турнире UFC Fight Night 222 Грин проведёт поединок с Джаредом Гордоном.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий