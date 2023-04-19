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59 минут назад

Александр Шлеменко: «Если у Федора Емельяненко есть ко мне претензии, я готов извиниться перед ним»

Sports.ru

Александр Шлеменко готов извиниться перед Федором Емельяненко.

Шлеменко заявил о готовности извиниться перед Федором Емельяненко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня не было диалога с Федором Емельяненко. Мне тяжело до него дотянуться. Это величина, которую непросто встретить и поговорить. У меня это пока не получилось сделать. В будущем мы можем поговорить, потому что мы делаем общее дело.

Ради будущего спорта и процветания наших детей я готов пожертвовать чем-то личным для общего дела. Если у Федора есть ко мне претензии, я готов извиниться перед ним. Вопросов нет. Главное, чтобы наша молодежь не страдала», – сказал боец MMA Александр Шлеменко.

Шлеменко во время выборов президента союза MMA России сказал, что Федор Емельяненко выложил открытое письмо с критикой экс-президента Радмира Габдуллина. Сам Емельяненко отверг обвинения.

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