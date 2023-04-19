Тренер Махачева сделал заявление о возможном реванше с Волкановски

«Был ли это тяжёлый бой? Чёрт возьми, да. Получился ли он сложнее, чем я думал? Чёрт возьми, да. Заслужил ли Александр Волкановски моё полное уважение? Чёрт возьми, да, он заслужил моё уважение. Но с нетерпением ли я жду реванша, если он у них состоится? Чёрт возьми, да.



Мы ни от чего не уклоняемся. Если UFC организует этот бой, то он случится. Обе стороны хотят этого поединка. Надеюсь, что UFC всё-таки устроит его, потому что первый бой удался», — сказал Мендес на каналеJibber with Jaber в YouTube.