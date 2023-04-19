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Анастасия Янькова рассказала, почему решила возобновить спортивную карьеру

32-летняя чемпионка России по тайскому боксу Анастасия Янькова высказалась по поводу возобновления карьеры бойца. Пять лет назад девушка взяла перерыв в спортивной карьере.

Янькова рассказала, почему решила возобновить спортивную карьеру
© Чемпионат.com

«Прежде всего, я никогда не заявляла о том, что закончила профессиональную карьеру. Мне хотелось попробовать себя в другом, понять, кто я ещё помимо Анастасии Яньковой-бойца. Узнала, поняла. Но ещё поняла, что очень скучала именно по профессиональному спорту, этому ощущению, когда ты тренируешься не просто для удовольствия, для себя, а когда тренируешься с конкретной целью. Это совсем другое, это заставляет тебя собраться, сконцентрироваться, заставляет чувствовать жизнь острее, чем в любое другое время», — приводит слова Яньковой «РЕН ТВ».

Напомним, 21 апреля Янькова проведёт поединок с 18-летней представительницей Турции Сюденюр Бостанжи. Он состоится на турнире по кикбоксингу в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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