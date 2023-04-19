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«Мы не уклоняемся. Если UFC решит организовать реванш с Волкановски, он состоится» — тренер Махачева

Тренер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева Хавьер Мендес заявил, что реванш с австралийцем Александром Волкановски может состояться «по доброй воле обеих сторон».

Тренер Махачева: «Если UFC решит организовать реванш с Волкановски, он состоится»
© Матч ТВ

Первый бой прошел в феврале в Перте (Австралия), Махачев победил Волкановски единогласным решением судей и защитил титул. Ранее стороны заявляли о желании провести еще один поединок.

— Был ли это тяжелый бой? Черт возьми, да. Он был сложнее, чем я думал? Черт возьми, да. Волкановски заслужил мое полное уважение? Черт возьми, да, он получил мое уважение.

Мы ни от чего не уклоняемся. Если они… UFC организуют этот бой, это произойдет. Это произойдет по доброй воле обеих сторон. Команда Волкановски будет заинтересована в реванше, я надеюсь, что UFC сделают его грандиозным событием, — сказал Мендес в эфире YouTube канала Jibber with Jaber.

Махачев в смешанных единоборствах одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

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