Тренер Махачева: «Если UFC решит организовать реванш с Волкановски, он состоится»

— Был ли это тяжелый бой? Черт возьми, да. Он был сложнее, чем я думал? Черт возьми, да. Волкановски заслужил мое полное уважение? Черт возьми, да, он получил мое уважение.



Мы ни от чего не уклоняемся. Если они… UFC организуют этот бой, это произойдет. Это произойдет по доброй воле обеих сторон. Команда Волкановски будет заинтересована в реванше, я надеюсь, что UFC сделают его грандиозным событием, — сказал Мендес в эфире YouTube канала Jibber with Jaber.