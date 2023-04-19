Менеджер Алексеевой отреагировал на представление ее в UFC как бойца из Казахстана

Менеджер Ирины Алексеевой Александр Скаредин в разговоре с «Матч ТВ» назвал технической ошибкой представление россиянки на турнире UFC в качестве бойца из Казахстана.

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На русскоязычной версии сайта UFC Алексеева в карде турнира 29 апреля была представлена как боец из Казахстана. Россиянка дебютирует в UFC в Лас Вегасе в поединке против швейцарки Стефани Эггер.

— Это техническая ошибка, которую мы исправили. Ирина Алексеева родилась в Казахстане, все детство там прожила и тепло отзывается об этой стране, но в UFC она будет выступать как российская спортсменка, — сказал Скаредин «Матч ТВ».

В активе 32 летней Алексеевой золото чемпионата мира 2014 по самбо и медали чемпионата России по дзюдо. В ММА россиянка дебютировала в марте 2019 года, сейчас ее статистика составляет четыре победы при одном поражении. В последний раз Ирина выходила в октагон в октябре 2021 года на первом и единственном турнире Bellator в России.