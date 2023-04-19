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1 час назад

Блэйдс объяснил, почему он самый сложный соперник для Джона Джонса

Чемпионат.com

Рейтинговый американский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Кёртис Блэйдс высказал мнение, что для соотечественника, действующего чемпиона UFC в том же весе Джона Джонса он являлся бы самым тяжёлым оппонентом.

Блэйдс объяснил, почему он самый сложный соперник для Джона Джонса
Фото: UFC BRASILUFC BRASIL

«По множеству причин я был бы его самым сложным соперником. У меня есть габариты, у меня поставлена борьба, я обладаю атлетизмом, у меня есть скорость и ловкость. У меня есть всё, что нужно, чтобы противостоять такому таланту, как Джон Джонс. Я знаю, что его руки длиннее. Поэтому мне нужно будет найти способ попасть в зону досягаемости. Возможно, мне пришлось бы использовать локти, возможно, пришлось бы войти в клинч, но я верю, что смогу победить его. Когда мне удаётся проводить тейкдауны, вероятность моей победы приближается. Это был бы отличный поединок», — приводит слова Блэйдса MMA Fighting.

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