«Мы готовы драться в любом стиле». Шлеменко о поединке с Эномото

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко рассказал, за счет чего планирует победить представителя Швейцарии Ясубея Эномото в поединке по правилам кикбоксинга.

Фото: RCC RCC

Бой между Шлеменко и Эномото по правилам кикбоксинга пройдет на турнире в Москве 21 апреля в весовой категории до 86 кг и будет состоять из трех раундов по 3 минуты. Для Шлеменко поединок с Эномото станет первым после боя с Магомедом Исмаиловым 3 декабря, завершившегося поражением единогласным решением судей. Шлеменко (61–15–1–1) встречался с Эномото в декабре 2014 года, победив единогласным решением судей на турнире в Москве. Эномото принадлежит неофициальный рекорд в ММА по количеству побед над бойцами из России.

— Многие в вас не очень верят. Что можете им ответить?

— А нужно ли? Я приехал сюда доказывать. Мы готовы драться в любом стиле. Я к этому готов. У меня база — армейский рукопашный бой. Я предпочитаю больше бить. Мне это нравится. Кажется, это будет интересно. У нас почти каждый мужчина проходил армию, изучал этот вид боевого искусства.

— Помешает ли вам начало боя в 3 утра?