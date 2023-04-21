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Боец Янькова призналась, что ей нужен психолог после интервью с Александром Емельяненко

Журналистка и боец смешанного стиля (ММА) Анастасия Янькова рассказала, как брала интервью у Александра Емельяненко.

Боец Янькова призналась, что ей нужен психолог после интервью с Емельяненко
© Газета.Ru

«Драматический опыт. Думаю, мне лучше с психологом обсуждать это интервью, потому что это было сложно.

Я была не готова к такому формату разговора, когда через каждый вопрос тебе говорят: «Следующий вопрос! Следующий вопрос!» А потом спрашивают: «Девушка, вы к спорту какое-то отношение вообще имеете?!» — приводит слова спортсменки Sport24.

В пятницу, 21 апреля, Анастасия Янькова проведет бой против представительницы Турции Сюденюр Бостанжи на турнире в Москве.

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. На счету 41-летнего бойца 28 побед и десять поражений в ММА. Еще один бой с его участием закончился ничьей.

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