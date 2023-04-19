Пираев назвал своего соперника добряком перед боем по правилам кикбоксинга в Москве

— Не хочу сейчас ничего говорить о каких то сторонах Родриго. В тот раз у меня были «кресты», все силы отдал на болевой. Мне даже ребята говорили, что я был не прав. Сейчас же вы увидите другого Марифа. Я в хорошей форме. Я готов в любой форме подраться с Родриго. Есть ли что-то личное? Нет, он такой добряк, даже не знаю, что ему сказать, — передаёт слова Пираева корреспондент «Матч ТВ».