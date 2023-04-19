Пираев назвал своего соперника добряком перед боем по правилам кикбоксинга в Москве
Российский боец смешанного стиля Мариф Пираев в преддверии реванша с китайским спортсменом Родриго Капоралем назвал соперника добряком.
Пираев проведет поединок против Капораля 21 апреля в Москве по правилам кикбоксинга. В 2019 м году бойцы уже встречались на турнире по смешанным единоборствам MFP 231 во Владивостоке. Раздельным решением судей победу одержал Капораль.
— Не хочу сейчас ничего говорить о каких то сторонах Родриго. В тот раз у меня были «кресты», все силы отдал на болевой. Мне даже ребята говорили, что я был не прав. Сейчас же вы увидите другого Марифа. Я в хорошей форме. Я готов в любой форме подраться с Родриго. Есть ли что-то личное? Нет, он такой добряк, даже не знаю, что ему сказать, — передаёт слова Пираева корреспондент «Матч ТВ».
Капораль выразил мнение, что победа в первом бою не станет для него преимуществом.
— Предыдущий бой проходил в стойке, так что ничего особо не изменилось с того времени. Я здесь для того, чтобы нокаутировать своего соперника. Я хочу показывать шоу, а не только зарабатывать деньги. Я выиграл первый бой, но не думаю, что это станет моим преимуществом, потому что бой есть бой, — отметил он.
Главным поединком вечера станет реванш Александра Шлеменко и Ясубея Эномото.
В смешанных единоборствах 30 летний Пираев одержал 27 побед, потерпел четыре поражения, один бой завершил вничью. 39 летний Капораль выиграл 16 поединков при восьми поражениях.