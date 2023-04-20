Боец ММА Монсон намерен стать депутатом парламента Башкортостана

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон, который в 2018 году получил паспорт РФ, подал документы на регистрацию в качестве участника предварительного голосования для последующего выдвижения от "Единой России" кандидатом в депутаты парламента Башкирии седьмого созыва. Об этом в четверг сообщается на официальной странице республиканского отделения партии "ВКонтакте".
"Известный боец ММА, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Башкортостана Джефф Монсон подал документы на регистрацию в качестве участника предварительного голосования", - говорится в сообщении.
Прием документов, необходимых для уведомления о выдвижении кандидата предварительного голосования, продлится до 27 апреля.
В конце марта "Единая Россия" вручила Монсону партийный билет. Ранее Монсон сообщал ТАСС, что отказывается от американского гражданства из-за политики США. Он отмечал, что сдаст американский паспорт в посольстве США в Казахстане.