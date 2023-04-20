$81.62-0.0489.46+0.09

Боец ММА Монсон намерен стать депутатом парламента Башкортостана

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон, который в 2018 году получил паспорт РФ, подал документы на регистрацию в качестве участника предварительного голосования для последующего выдвижения от "Единой России" кандидатом в депутаты парламента Башкирии седьмого созыва. Об этом в четверг сообщается на официальной странице республиканского отделения партии "ВКонтакте".

Боец ММА Монсон намерен стать депутатом парламента Башкортостана
© РИА Новости

"Известный боец ММА, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Башкортостана Джефф Монсон подал документы на регистрацию в качестве участника предварительного голосования", - говорится в сообщении.

Прием документов, необходимых для уведомления о выдвижении кандидата предварительного голосования, продлится до 27 апреля.

В конце марта "Единая Россия" вручила Монсону партийный билет. Ранее Монсон сообщал ТАСС, что отказывается от американского гражданства из-за политики США. Он отмечал, что сдаст американский паспорт в посольстве США в Казахстане.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий