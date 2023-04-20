Боец ММА Монсон намерен стать депутатом парламента Башкортостана

Американский боец смешанного стиля (ММА) Джефф Монсон, который в 2018 году получил паспорт РФ, подал документы на регистрацию в качестве участника предварительного голосования для последующего выдвижения от "Единой России" кандидатом в депутаты парламента Башкирии седьмого созыва. Об этом в четверг сообщается на официальной странице республиканского отделения партии "ВКонтакте".