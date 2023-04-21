Американский боец UFC высмеял Мокаева

«Сынок, я дерусь за гонорары с семью или шестью нулями, а не за 38 тысяч долларов. Возможно, однажды ты закончишь драться с бойцами, которых нет в рейтинге UFC. И тогда ты сможешь добавить бой против меня в свой список желаний», — написал американец.