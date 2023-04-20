$81.62-0.0489.46+0.09
1 час назад

Павлюченко за матч в Медиалиге будет получать шестизначную сумму

Betassistиещё 1

Павлюченко за матч в Медиалиге будет получать шестизначную сумму
Фото: BetassistBetassist

РБК Павлюченко за матч в Медиалиге будет получать шестизначную сумму

Карьера «Спящего гиганта» продолжается в любителях.

Российский форвард Роман Павлюченко станет самым высокооплачиваемым игроком команды Медиалиги Fight Nights. Об этом рассказал глава промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев. При этом сам функционер не стал раскрывать зарплату игрока.

«Рома Павлюченко — самый высокооплачиваемый футболист лиги. Он — эксклюзив, человек с именем, который в то же время по-прежнему может решать эпизоды одним ударом», — сказал Гаджиев на YouTube-канале «Родина Медиа».

При этом телеграм-канал «Неклассико» сообщил, что экс-нападающий «Тоттенхэм Хотспур» в Медиалиге будет получать шестизначную сумму за каждый матч.

Павлюченко перебрался в Fight Nights в марте 2023 года. Ранее он также выступал за команду «Матч ТВ».

MMA,Камил Гаджиев,Роман Павлюченко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий