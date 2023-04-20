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РБК Павлюченко за матч в Медиалиге будет получать шестизначную сумму

Карьера «Спящего гиганта» продолжается в любителях.

Российский форвард Роман Павлюченко станет самым высокооплачиваемым игроком команды Медиалиги Fight Nights. Об этом рассказал глава промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев. При этом сам функционер не стал раскрывать зарплату игрока.

«Рома Павлюченко — самый высокооплачиваемый футболист лиги. Он — эксклюзив, человек с именем, который в то же время по-прежнему может решать эпизоды одним ударом», — сказал Гаджиев на YouTube-канале «Родина Медиа».

При этом телеграм-канал «Неклассико» сообщил, что экс-нападающий «Тоттенхэм Хотспур» в Медиалиге будет получать шестизначную сумму за каждый матч.