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1 час назад

Павлюченко будет получать 6-значную сумму за каждый матч за Fight Nights

Sports.ru

Роман Павлюченко стал самым высокооплачиваемым игроком Fight Nights.

Павлюченко будет получать 6-значную сумму за каждый матч за Fight Nights
Фото: Sports.ruSports.ru

«Рома Павлюченко – самый высокооплачиваемый игрок лиги. Рома – это эксклюзив.

Это и имя, и в то же время по-прежнему возможность решать вопросы одним ударом», – сказал Камил Гаджиев, президент Fight Nights, в ролике на ютуб-канале «Родина Медиа».

Телеграм-канал «Некласико» сообщает, что форвард будет получать 6-значную сумму за каждую игру в третьем сезоне Winline Медиалиги за Fight Nights.

Бывший форвард «Спартака», «Тоттенхэма», «Локомотива» и сборной России присоединился к Fight Nights в марте 2023 года, ранее он выступал за команду «Матч ТВ» в МФЛ-2.

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