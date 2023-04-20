Павлюченко будет получать 6-значную сумму за каждый матч за Fight Nights

«Рома Павлюченко – самый высокооплачиваемый игрок лиги. Рома – это эксклюзив.



Это и имя, и в то же время по-прежнему возможность решать вопросы одним ударом», – сказал Камил Гаджиев, президент Fight Nights, в ролике на ютуб-канале «Родина Медиа».