Оливейра и Дариуш подерутся на турнире UFC 289

Глава UFC Дана Уайт объявил о новой дате поединка между бразильцем Чарльзом Оливейрой и американцем Бенеилом Дариушем. Их бой состоится на турнире UFC 289, который пройдёт в начале июня в Ванкувере (Канада).

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Ранее стало известно, что победитель этого поединка встретится с чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым. Первоначально Оливейра и Дариуш должны были встретиться на турнире UFC 288, но бразилец выбыл из-за травмы.

33-летний Оливейра занимает первое место в рейтинге лёгкого веса. На его счету 33 победы и девять поражений в ММА. В октябре прошлого года он потерял титул чемпиона после того, как проиграл Махачеву.