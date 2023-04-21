В Москве пройдет юбилейный турнир по кулачным боям TOP DOG 20. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, имеющемся в распоряжении редакции «Ленты.ру».

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Мероприятие состоится в пятницу, 7 мая, в Vegas City Hall. Турнир станет двадцатым состязанием на голых кулаках и тридцатым турниром под эгидой TOP DOG. Основатель лиги Данил «Регбист» Алеев заявил, что в честь двойного юбилея организаторы подготовили несколько сюрпризов.

Первым из них стал кард московского турнира. Так, в один вечер пройдет два титульных боя: чемпион TOP DOG в полусреднем весе Денис Погодин проведет поединок против Исы «Палача» Бегаева, а Кантемир Калажоков встретится с Алексеем «Мельником» Мельниковым, бой пройдет в легком весе. Кроме того, фанатов ожидает возвращение Николая «Чибиса» Чибисова, который ранее объявил о завершении карьеры после поражения в титульном поединке. Он проведет бой против Исы «Тандовского» Исаева. Их пятираундовое противостояние возглавит вечер.

Алеев добавил, что вторым сюрпризом станет уникальное графическое сопровождение турнира. Основатель лиги не стал раскрывать подробности оформления, но посоветовал увидеть все своими глазами.

Он также рассказал об изменениях, которые произошли в лиге с момента первого турнира: Алеев напомнил, что TOP DOG начинался с мероприятий «для своих» на парковке «Москва-Сити». Теперь же, отметил Алеев, турнир проходит на крупной московской площадке, а билеты на мероприятие может купить любой желающий. К тому же основатель лиги указал на отсутствие профессиональной лицензии в начале пути и подчеркнул, что теперь кулачные бои — это официальный вид спорта.

По его словам, также изменился ростер бойцов.