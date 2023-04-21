$81.62-0.0489.46+0.09

Бёрнс и Абдель-Азиз обратились к Илону Маску с вопросом

Известный бразильский боец смешанных единоборств Гилберт Бёрнс и авторитетный спортивный менеджер Али Абдель-Азиз обратились с вопросом к американскому предпринимателю и главе «Твиттера» Илону Маска по поводу недавней инициативы социальной сети.

Бразильский боец смешанных единоборств обратился к Илону Маску с вопросом
© Чемпионат.com

«Где моя синяя галочка? Ну же, Илон!» — написал Бёрнс у себя в «твиттере».

«Эй, Илон. Сегодня праздник Курбан-байрам для мусульман всего мира, а ты забрал мою синюю галочку? Это мой подарок?» — добавил Абдель-Азиз.

Ранее стало известно, что с 1 апреля «Твиттер» будет удалять синие галочки, которые использовались для подтверждения учётных записей пользователей. Вместо этого сервис предложил им платить фиксированную сумму в месяц за специальную подписку, с помощью которой галочку можно сохранить.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий