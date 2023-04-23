Алексей Шуркевич проиграл нокаутом на турнире Bellator 295
В ночь с 22 на 23 апреля в Гонолулу (США) проходит турнир Bellator 295. В рамках предварительного карда россиянин Алексей Шуркевич встретился с представителем Японии Масаюки Кикуири.
Бой продлился два раунда и завершился победой японца нокаутом.
Таким образом, Шуркевич потерпел шестое поражение в смешанных единоборствах. Также на его счету 13 побед.
Кикуири, в свою очередь, одержал десятую победу в MMA при одном поражении.
Главным событием турнира станет финал Гран-при в легчайшем весе между временным чемпионом промоушена американцем Рауфоном Стотсом и соотечественником Патриком Миксом.
Bellator 295: Основной кард
Рауфон Стотс – Патрик Микс
Илима-Лей Макфарлейн – Кана Ватанабэ
Аарон Пико – Отто Родригеш
Янси Медейрос – Чарли Лири