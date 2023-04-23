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Алексей Шуркевич проиграл нокаутом на турнире Bellator 295

В ночь с 22 на 23 апреля в Гонолулу (США) проходит турнир Bellator 295. В рамках предварительного карда россиянин Алексей Шуркевич встретился с представителем Японии Масаюки Кикуири.

Шуркевич проиграл нокаутом на турнире Bellator 295
© Instagram (организация запрещена в России)

Бой продлился два раунда и завершился победой японца нокаутом.

Таким образом, Шуркевич потерпел шестое поражение в смешанных единоборствах. Также на его счету 13 побед.

Кикуири, в свою очередь, одержал десятую победу в MMA при одном поражении.

Главным событием турнира станет финал Гран-при в легчайшем весе между временным чемпионом промоушена американцем Рауфоном Стотсом и соотечественником Патриком Миксом.

Bellator 295: Основной кард

Рауфон Стотс – Патрик Микс

Илима-Лей Макфарлейн – Кана Ватанабэ

Аарон Пико – Отто Родригеш

Янси Медейрос – Чарли Лири

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