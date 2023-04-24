Назван соперник младшего брата Емельяненко в дебютном бою в ММА

Россиянин Иван Емельяненко проведет дебютный бой в смешанных единоборствах (ММА) против бразильца Фабио Мальдонадо. Соперника бойца Владимир Хрюнов.

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Он отметил, что встреча пройдет 26 мая в Москве. Ранее сообщалось, что россиянин может подраться с Антонио Силвой.

Иван — младший брат бойцов ММА Александра и Федора Емельяненко — мастер спорта по боевому самбо. На счету 43-летнего Мальдонадо 29 побед, 6 поражений и ничья. В 2016 году бразилец проиграл Федору Емельяненко решением судей.