Павлович прокомментировал шестую победу подряд в UFC в первом раунде

«Вы не представляете, как тяжело я работаю — надеюсь, в этот раз мне дадут бонус. Где мой пояс? Дайте мой пояс», — заявил 30-летний спортсмен. Он отметил работу соперника в стойке, однако посчитал, что лучше показал себя.