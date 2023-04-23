Рой Джонс готов провести второй бой против Тайсона

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс - младший готов провести еще один поединок против Майка Тайсона. Об этом ТАСС в воскресенье рассказали в команде спортсмена.

Ранее Тайсон заявил о готовности провести повторный бой против Джонса-младшего.

"Да, Рой видел высказывание Майка, - сказал собеседник агентства. - Но предложения по такому бою пока не поступало. Рой готов к еще одному бою, он ведь не завершил карьеру. Вопрос в предложении".

Поединок Тайсона и Джонса состоялся в ноябре 2020 года, он имел выставочный статус, по итогам восьми раундов была зафиксирована ничья.