Боец MMA назвал главную ошибку американца в поединке с Павловичем

«Ошибка его соперника в том, что он изначально решил пойти с ним в рубку. У Кертиса, видимо, был план, что у него получится подраться на руках. Все знали, что Блейдс умеет бороться, и ему с первых же секунд надо было идти в борьбу», — заявил спортсмен.