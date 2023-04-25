Павлович поднялся на второе место в рейтинге тяжёлого веса UFC
Прошёл ветерана Миочича.
В UFC обновили рейтинги. На прошлой неделе состоялся турнир UFC Fight Night 222, в главном поединке которого российский тяжеловес Сергей Павлович нокаутировал в первом раунде американца Кёртиса Блейдса.
Павлович поднялся на второе место в рейтинге тяжёлого веса, он опередил экс-чемпиона Стипе Миочича. Титулом владеет американец Джон Джонс, на первой позиции расположился француз Сириль Ган. Россиянин Александр Волков – седьмой.
Ранее сообщалось, что Джонс и Миочич проведут поединок между собой. Предполагается, что они встретятся осенью.
На счету 30-летнего Павловича 18 побед и одна поражение за карьеру в смешанных единоборствах. Он одержал шесть побед подряд нокаутами в первом раунде – это лучшая подобная серия в истории промоушена.