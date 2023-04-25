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Павлович поднялся на второе место в рейтинге тяжёлого веса UFC

Прошёл ветерана Миочича.

Павлович поднялся на второе место в рейтинге тяжёлого веса UFC
© MMA Mania

В UFC обновили рейтинги. На прошлой неделе состоялся турнир UFC Fight Night 222, в главном поединке которого российский тяжеловес Сергей Павлович нокаутировал в первом раунде американца Кёртиса Блейдса.

Павлович поднялся на второе место в рейтинге тяжёлого веса, он опередил экс-чемпиона Стипе Миочича. Титулом владеет американец Джон Джонс, на первой позиции расположился француз Сириль Ган. Россиянин Александр Волков – седьмой.

Ранее сообщалось, что Джонс и Миочич проведут поединок между собой. Предполагается, что они встретятся осенью.

На счету 30-летнего Павловича 18 побед и одна поражение за карьеру в смешанных единоборствах. Он одержал шесть побед подряд нокаутами в первом раунде – это лучшая подобная серия в истории промоушена.

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