Названо имя нового соперника Абубакара Нурмагомедова

Спортсмены встретятся на турнире UFC Vegas 74, который состоится 3 июня. Залески вернётся в октагон впервые за 20 месяцев после допинговой дисквалификации. Залески был дисквалифицирован USADA на один год и девять месяцев после положительного результата теста на остарин в 2022 году.