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7 минут назад

Макгрегор рассказал, когда состоится его поединок с Чендлером

Чемпионат.com

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор рассказал, когда состоится его поединок с американцем Майклом Чендлером.

Макгрегор рассказал, когда состоится его поединок с Чендлером
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Где-то летом — в конце лета», – сказал Макгрегор на YouTube-канале InsideFighting.

Напомним, Конор Макгрегор вместе с Майклом Чендлером стали тренерами в новом, 31-м по счёту, сезоне The Ultimate Fighter. По окончании сезона бойцы проведут очный поединок, который пройдёт в полусредней весовой категории.

Для Макгрегора это будет первый бой с июля 2021 года. Тогда ирландец проиграл Дастину Порье техническим нокаутом. Всего же у Конора 22 победы при шести поражениях в ММА.

Чендлер в своём последнем поединке также уступил Порье. Это произошло в ноябре прошлого года, тогда Дастин одержал победу удушающим приёмом.

MMA,Майкл Чендлер,Конор Макгрегор,
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