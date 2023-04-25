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1 час назад

Стала известна причина смерти члена Зала славы UFC Стефана Боннара

Чемпионат.com

Смерть члена Зала славы UFC Стефана Боннара наступила из-за передозировки наркотиков. В его крови были обнаружены фентанил, парафторфентанил и митрагинин. Об этом сообщает MMA Fighting.

Названа причина смерти члена Зала славы UFC Стефана Боннара
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

В сообщении говорится, что офис коронера отказался предоставить дополнительные подробности о смерти Боннара, ссылаясь на законы о конфиденциальности медицинской информации. Офис определяет причину и способ смерти в течение 90 дней, но пресс-секретарь сказал, что дело Боннара заняло дополнительное время из-за дополнительных анализов во время вскрытия.

Когда UFC подтвердила смерть Боннара, промоушен, базирующийся в Лас-Вегасе, заявил, что член Зала славы UFC умер предположительно из-за заболевания сердца. Наркотик фентанил является опиоидом, он сильнее морфина и является причиной тысяч случаев передозировки по всей Северной Америке.

MMA,
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