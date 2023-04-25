Диазу грозит до восьми лет тюрьмы за уличную драку

Стала известна возможная мера наказания для экс-претендента на титул чемпиона UFC в лёгком весе Нейта Диаза за нанесение побоев второй степени после уличной драки. Если Диаза признают виновным, ему грозит до восьми лет тюрьмы и/или штраф в размере $ 2 тыс. Об этом сообщает MMAJunkie.

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Ранее стало известно, что Диаз стал участником массовой уличной драки, которая состоялась во время боксёрского турнира Misfits Boxing в Новом Орлеане. Диаз провёл удушающий приём «гильотина» неизвестному мужчине.