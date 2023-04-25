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1 час назад

Пауло Коста рассказал, когда состоится его бой с Чимаевым

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Бразильский боец смешанных единоборств Пауло Коста, выступающий в средней весовой категории UFC, высказался по поводу предстоящего поединка со шведом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

Пауло Коста рассказал, когда состоится его бой с Чимаевым
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Бой с Хамзатом Чимаевым состоится – они хотят провести его в октябре в Абу-Даби. Но придется ждать полгода, и в этом проблема. Они не хотят проводить его раньше, потому что им нужны большие бои для турнира в Абу-Даби, — сказал Коста в подкасте One Hour MMA.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в сентябре на турнире UFC 279, Чимаев досрочно победил в первом раунде американца Кевина Холланда. Всего на счету шведа 12 побед в 12 поединках в смешанных единоборствах.

Пауло Коста, в свою очередь, провёл последний бой в августе прошлого года и выиграл единогласным решением судей у Люка Рокхолда. На счету бразильца 16 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 14 побед и потерпел два поражения.

MMA,Кевин Холланд,Люк Рокхолд,
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