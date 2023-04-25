Пауло Коста рассказал, когда состоится его бой с Чимаевым

Бой с Хамзатом Чимаевым состоится – они хотят провести его в октябре в Абу-Даби. Но придется ждать полгода, и в этом проблема. Они не хотят проводить его раньше, потому что им нужны большие бои для турнира в Абу-Даби, — сказал Коста в подкасте One Hour MMA.