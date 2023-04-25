Американский журналист сравнил российского бойца Павловича с Халком

«Прошло уже много времени с тех пор, когда Павловичу давали настоящий отпор. Россиянин, похожий на Халка, проиграл более опытному Алистару Овериму в своем дебютном бою в UFC. Затем Сергей переехал пять соперников подряд, поразив всех своей ударной мощью. Павлович обладает более сильной защитой от борьбы, чем многие думают», — заявил Кей Ли.