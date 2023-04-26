Экс-тренер Майка Тайсона рассказал, почему Павлович опасен для Джонса

«Павлович обладает физической силой, а также развитой техникой, для того чтобы противостоять Джонсу в стойке. И у Сергея есть еще одна очень важная вещь, которую вы можете заметить.



Он ментально силен, в отличие от Сирила Гана, честно говоря», — заявил специалист.