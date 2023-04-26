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Экс-тренер Майка Тайсона рассказал, почему Павлович опасен для Джонса

Тедди Атлас, бывший тренер боксера Майка Тайсона, поделился размышлениями о возможном титульном поединке американца Джона Джонса и россиянина Сергея Павловича в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), передает MMA News.

Экс-тренер Майка Тайсона рассказал, почему Павлович опасен для Джонса
© Газета.Ru

Джонс — обладатель титула чемпиона промоушена в тяжелом весе. Павлович считается главным кандидатом на следующий бой с Джонсом.

«Павлович обладает физической силой, а также развитой техникой, для того чтобы противостоять Джонсу в стойке. И у Сергея есть еще одна очень важная вещь, которую вы можете заметить.

Он ментально силен, в отличие от Сирила Гана, честно говоря», — заявил специалист.

Павлович в своей карьере провел 19 поединков, победы добился в 18 из них.

Ранее сообщалось, что абсолютный бойцовский чемпионат обновил рейтинги бойцов после турнира UFC Fight Night 222. Так россиянин Сергей Павлович поднялся на одну позицию в списке лучших бойцов тяжелого дивизиона, обогнав представителя Хорватии Стипе Миочича. Теперь россиянин занимает вторую строчку рейтинга. На первом месте продолжает оставаться Сирил Ган.

Повышение в рейтинге стало возможным благодаря победе Сергея Павловича над американцем Кертисом Блэйдсом, которую он одержал 23 апреля. Бой завершился в первом раунде после того, как россиянин нокаутировал американского бойца.

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