Экс-тренер Майка Тайсона рассказал, почему Павлович опасен для Джонса
Тедди Атлас, бывший тренер боксера Майка Тайсона, поделился размышлениями о возможном титульном поединке американца Джона Джонса и россиянина Сергея Павловича в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), передает MMA News.
Джонс — обладатель титула чемпиона промоушена в тяжелом весе. Павлович считается главным кандидатом на следующий бой с Джонсом.
«Павлович обладает физической силой, а также развитой техникой, для того чтобы противостоять Джонсу в стойке. И у Сергея есть еще одна очень важная вещь, которую вы можете заметить.
Он ментально силен, в отличие от Сирила Гана, честно говоря», — заявил специалист.
Павлович в своей карьере провел 19 поединков, победы добился в 18 из них.
Ранее сообщалось, что абсолютный бойцовский чемпионат обновил рейтинги бойцов после турнира UFC Fight Night 222. Так россиянин Сергей Павлович поднялся на одну позицию в списке лучших бойцов тяжелого дивизиона, обогнав представителя Хорватии Стипе Миочича. Теперь россиянин занимает вторую строчку рейтинга. На первом месте продолжает оставаться Сирил Ган.
Повышение в рейтинге стало возможным благодаря победе Сергея Павловича над американцем Кертисом Блэйдсом, которую он одержал 23 апреля. Бой завершился в первом раунде после того, как россиянин нокаутировал американского бойца.