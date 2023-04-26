Хабиб Нурмагомедов вошёл в топ-3 бойцов 2010-х годов по версии Sherdog

Издание Sherdog опубликовало список из десяти лучших бойцов смешанных единоборств, выступавших с 2010 по 2019 год. Экс-чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов занял третье место.

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Топ-10 бойцов 2010-х годов по версии Sherdog:

2. Деметриус Джонсон.

10. Андерсон Силва.

Напомним, на текущий момент Хабиб провёл свой последний бой в октябре 2020 года в главном событии турнира UFC 254. Соперником Нурмагомедова стал американец Джастин Гэтжи, которого россиянин победил удушающим приёмом во втором раунде.