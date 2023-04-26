Бывший боец UFC Олейник заявил о желании завершить карьеру в России

Российский боец смешанных единоборств (ММА), выступающий в тяжелом весе, Алексей Олейник заявил, что после ухода из Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) намерен продолжить карьеру в одном из российских промоушенов.
«Мне и менеджеры, и практически каждая организация предлагали контракт на один-два боя.
Хотелось заканчивать карьеру не где-то далеко, а где-нибудь у себя. Может, годик-два подеремся, а там посмотрим. Закончить я бы хотел на родной земле», – сказал Олейник в интервью MMA.Metaratings.ru.
В октябре 2022 года Олейник заявил, что не смог договориться с UFC о подписании нового контракта. На счету 45 летнего Олейника 60 побед, 17 поражений и ничья в ММА. В UFC боец выступал с лета 2014 года, одержал девять побед и потерпел восемь поражений.
Последний бой Олейник проиграл шведу Илиру Латифи в рамках предварительного карда турнира Fight Night 211, прошедшего 2 октября. Он уступил в поединке единогласным решением судей.