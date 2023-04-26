Бывший боец UFC Олейник заявил о желании завершить карьеру в России

«Мне и менеджеры, и практически каждая организация предлагали контракт на один-два боя.



Хотелось заканчивать карьеру не где-то далеко, а где-нибудь у себя. Может, годик-два подеремся, а там посмотрим. Закончить я бы хотел на родной земле», – сказал Олейник в интервью MMA.Metaratings.ru.