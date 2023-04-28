Российская девушка-боец провалила взвешивание перед дебютом в UFC

Девушка-боец смешанного стиля (MMA) Ирина Алексеева провалила взвешивание перед дебютным поединком в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Вес россиянки составил 63,5 килограмма, что почти на два килограмма превышает разрешенную норму. Соперница Алексеевой, швейцарка Стефани Эггер весит 61,23 килограмма. Решение об отмене поединка или проведении его со штрафным процентом от гонорара в адрес оппонента пока не принято.

Алексеева и Эггер должны были встретиться в октагоне 30 апреля. Для швейцарки это шестой бой в организации.