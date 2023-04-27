Экс-боец UFC освобожден из-под стражи под залог

«Суд не наложил каких-либо ограничений на передвижения, поэтому уже сегодня Нейт вернется в Стоктон [родной город Диаза]. Мы благодарны полицейскому департаменту Нового Орлеана за проявленное терпение», – заявил представитель бойца Зак Розенфилд.

Напомним, что Нейт Диаз сдался полиции добровольно. 22 апреля он стал участником массовой драки на улицах Нового Орлеана. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет, штраф в размере двух тысяч долларов или и то, и другое.