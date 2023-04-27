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1 час назад

Нейт Диаз освобожден из-под стражи под залог

Sports.ruиещё 3

Экс-боец UFC Нейт Диаз отпущен под залог.

Экс-боец UFC освобожден из-под стражи под залог
Фото: Sports.ruSports.ru

«Суд не наложил каких-либо ограничений на передвижения, поэтому уже сегодня Нейт вернется в Стоктон [родной город Диаза]. Мы благодарны полицейскому департаменту Нового Орлеана за проявленное терпение», – заявил представитель бойца Зак Розенфилд.

Напомним, что Нейт Диаз сдался полиции добровольно. 22 апреля он стал участником массовой драки на улицах Нового Орлеана. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет, штраф в размере двух тысяч долларов или и то, и другое.

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