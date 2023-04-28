Тактаров встретился с отцом Анджелины Джоли

«Наверное, помните его потрясающую роль в фильме Андрея Кончаловского «Поезд-беглец»? Хотя большая часть знает его как отца Анджелины Джоли», — написал Тактаров .

Тактаров является первым российским чемпионом UFC. По окончании спортивной карьеры он в основном занят работой в киноиндустрии. При этом интерес к смешанным единоборствам у него не пропал. Экс-чемпион UFC зачастую даёт экспертные оценки и комментарии. Тактаров также известен высказываниями в адрес экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.