Экс-звезда UFC сдался полиции после уличной драки

Спортсмен явился в департамент полиции Нового Орлеана и был помещен под стражу по обвинению в нанесении побоев второй степени. Позднее звезду UFC освободили под залог.

5 апреля MMA Fighting сообщил, что полиция Нового Орлеана выдала ордер на арест Диаса. Его подозревают в нанесении побоев второй степени. Спортсмен применил к прохожему удушающий прием, после чего человек упал на землю. За это боец может быть наказан лишением свободы на срок до восьми лет, штрафом в размере 2000 долларов или и тем, и другим.