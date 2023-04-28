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1 час назад

Звезда UFC сдался полиции после уличной драки

Lenta.ru

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) американец Нэйт Диас сдался полиции после уличной драки. Об этом сообщает ESPN.

Экс-звезда UFC сдался полиции после уличной драки
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Спортсмен явился в департамент полиции Нового Орлеана и был помещен под стражу по обвинению в нанесении побоев второй степени. Позднее звезду UFC освободили под залог.

5 апреля MMA Fighting сообщил, что полиция Нового Орлеана выдала ордер на арест Диаса. Его подозревают в нанесении побоев второй степени. Спортсмен применил к прохожему удушающий прием, после чего человек упал на землю. За это боец может быть наказан лишением свободы на срок до восьми лет, штрафом в размере 2000 долларов или и тем, и другим.

Всего за профессиональную карьеру Диас провел 34 боя, 21 из которых завершился победой. В ноябре 2022 года он покинул UFC, где выступал с февраля 2007 года.

MMA,
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