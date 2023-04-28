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1 час назад

Конор Макгрегор отреагировал на готовность Макса Холлоуэя к реваншу с ним

Чемпионат.com

Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где отреагировал на желание бывшего чемпиона промоушена в полулёгком весе Макса Холлоуэя провести с ним ещё один поединок.

Конор Макгрегор отреагировал на готовность Макса Холлоуэя к реваншу с ним
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я полагаю, наш бой вызовет у фанатов ажиотаж, многие будут от этого в восторге, и многие болельщики просили этот бой. Дело тут не в весе, я готов драться с Конором и в абсолютном весе», — говорил ранее Холлоуэй.

«Я никогда не завершу карьеру, так что мы подерёмся», — написал Макгрегор.

Макгрегор и Холлоуэй встречались в октагоне в 2013 году. Победу единогласным решением судей тогда одержал ирландский боец.

MMA,Конор Макгрегор,
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