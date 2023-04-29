Макгрегора заподозрили в употреблении допинга

Американский боец смешанного стиля (MMA) Шон О’Мэлли заподозрил ирландца Конора Макгрегора в употреблении допинга. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

О’Мэлли высказался о текущей форме ирландца и отметил, что на нее могли повлиять запрещенные препараты.

«Это невообразимо. Его лицо, его голова выглядит просто огромной. Это произошло из-за пищевых добавок? Безумие», — сказал он.

Последний поединок Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Тогда ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор.