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9 минут назад

Макгрегора заподозрили в употреблении допинга

Lenta.ru

Американский боец смешанного стиля (MMA) Шон О’Мэлли заподозрил ирландца Конора Макгрегора в употреблении допинга. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

Макгрегора заподозрили в употреблении допинга
Фото: Lenta.ruLenta.ru

О’Мэлли высказался о текущей форме ирландца и отметил, что на нее могли повлиять запрещенные препараты.

«Это невообразимо. Его лицо, его голова выглядит просто огромной. Это произошло из-за пищевых добавок? Безумие», — сказал он.

Последний поединок Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Тогда ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор.

Всего в профессиональной карьере Макгрегор провел 28 боев, одержав 22 победы и потерпев шесть поражений. Он является бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе.

MMA,Конор Макгрегор,
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