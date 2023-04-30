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Алексеева дебютировала в UFC с победы

В Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Fight Night 223. В одном из поединков дралась россиянка Ирина Алексеева, которая проводила первый бой в промоушене.

Алексеева дебютировала в UFC с победы
© Sportskeeda

Поединок проходил в женской полулёгкой весовой категории. Алексеева не уложилась в лимит, превысив вес на 1,8 кг. Она отдаст 30% гонорара сопернице – Стефани Эггер из Швейцарии.

Поединок закончился уже в середине первого раунда – Алексеева провела болевой приём на ногу, а Эггер постучала.

На счету 32-летней Алексеевой теперь пять побед и одно поражение за карьеру. Последний бой она провела в конце 2021 года, когда единогласным решением судей выиграла дебютный поединок в Bellator.

Алексеева стала второй женщиной в UFC, которая выиграла бой рычагом колена.

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