Алексеева дебютировала в UFC с победы

В Лас-Вегасе (США) состоялся турнир UFC Fight Night 223. В одном из поединков дралась россиянка Ирина Алексеева, которая проводила первый бой в промоушене.

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Поединок проходил в женской полулёгкой весовой категории. Алексеева не уложилась в лимит, превысив вес на 1,8 кг. Она отдаст 30% гонорара сопернице – Стефани Эггер из Швейцарии.

Поединок закончился уже в середине первого раунда – Алексеева провела болевой приём на ногу, а Эггер постучала.

На счету 32-летней Алексеевой теперь пять побед и одно поражение за карьеру. Последний бой она провела в конце 2021 года, когда единогласным решением судей выиграла дебютный поединок в Bellator.