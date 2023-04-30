Перейра обратился к Адесанье

В последнем очном поединке бойцов, который состоялся на турнире UFC 287 в Майами, Адесанья отправил Перейру в нокаут и вернул титул чемпиона UFC. До этого, в ноябре прошлого года, бразилец выиграл техническим нокаутом у Адесаньи. Также бойцы дважды встречались в соревнованиях по кикбоксингу, и оба раза победа осталась за Перейрой.