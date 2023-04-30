Россиянка нецензурно оценила победу в дебютном поединке в UFC

Российская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Ирина Алексеева одержала победу в дебютном поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Пресс-конференция доступна на YouTube-канале промоушена.

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32-летняя спортсменка оказалась сильнее швейцарки Стефани Эггер в легчайшей весовой категории. Алексеева в первом раунде провела болевой прием и заставила соперницу сдаться. Россиянка нецензурно оценила результат поединка.

«********** себя чувствую вообще», — заявила она.

Теперь на счету Алексеевой пять побед, среди которых одна нокаутом, и одно поражение в MMA. Эггер потерпела четвертое поражение при восьми победах в смешанных единоборствах.