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Россиянка нецензурно оценила победу в дебютном поединке в UFC

Российская девушка-боец смешанного стиля (MMA) Ирина Алексеева одержала победу в дебютном поединке в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Пресс-конференция доступна на YouTube-канале промоушена.

Россиянка нецензурно оценила победу в дебютном поединке в UFC
© Lenta.ru

32-летняя спортсменка оказалась сильнее швейцарки Стефани Эггер в легчайшей весовой категории. Алексеева в первом раунде провела болевой прием и заставила соперницу сдаться. Россиянка нецензурно оценила результат поединка.

«********** себя чувствую вообще», — заявила она.

Теперь на счету Алексеевой пять побед, среди которых одна нокаутом, и одно поражение в MMA. Эггер потерпела четвертое поражение при восьми победах в смешанных единоборствах.

В январе 2023-го российский теннисист Даниил Медведев нецензурно оскорбил зрителя во время матча первого раунда Australian Open. Спортсмен резко отреагировал на выпад болельщика с трибуны корта в Мельбурне. Он послал зрителя «** ***», после чего получил предупреждение от судьи.

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