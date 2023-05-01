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Хабиб анонсировал громкую новость о себе

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов анонсировал громкую новость о себе.

Хабиб анонсировал громкую новость о себе
© РИА Новости

«Сегодня вечером я сделаю большое объявление для всех фанатов и подписчиков. Оставайтесь на связи», — написал Хабиб в соцсетях.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Поединок закончился досрочно. Рефери остановил бой, зафиксировав победу Хабиба.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца, ушедшего из жизни в июле 2020 года. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Ранее бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях опубликовал фотографию с наградой от Антидопингового агентства США (USADA) за чистые тесты на допинг.

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