Хабиб анонсировал громкую новость о себе

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов анонсировал громкую новость о себе.

«Сегодня вечером я сделаю большое объявление для всех фанатов и подписчиков. Оставайтесь на связи», — написал Хабиб в соцсетях.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Поединок закончился досрочно. Рефери остановил бой, зафиксировав победу Хабиба.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца, ушедшего из жизни в июле 2020 года. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.