Шавкату Рахмонову нашли соперника на лучший бой года в UFC

Эксперт ММА и автор статей для ESPN, Bleacher Report и CBS Sports Чарли Куинн хочет увидеть бой между казахстанским полусредневесом UFC Шавкатом Рахмоновым и проживающим в Швеции уроженцем Чеченской Республики Хамзатом Чимаевым.

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Куинн ответил на пост Twitter-аккаунта MMA Gone Wild с вопросом: «Какие из лучших боев можно сделать в UFC прямо сейчас?»

«Хамзат Чимаев против Шавката Рахмонова был бы одним из самых клевых поединков этого года», — написал Чарли.