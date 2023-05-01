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Шавкату Рахмонову нашли соперника на лучший бой года в UFC

Эксперт ММА и автор статей для ESPN, Bleacher Report и CBS Sports Чарли Куинн хочет увидеть бой между казахстанским полусредневесом UFC Шавкатом Рахмоновым и проживающим в Швеции уроженцем Чеченской Республики Хамзатом Чимаевым.

Шавкату Рахмонову нашли соперника на лучший бой года в UFC
© Sports.ru

Куинн ответил на пост Twitter-аккаунта MMA Gone Wild с вопросом: «Какие из лучших боев можно сделать в UFC прямо сейчас?»

«Хамзат Чимаев против Шавката Рахмонова был бы одним из самых клевых поединков этого года», — написал Чарли.

Напомним, что Шавкат свой предыдущий бой провел в начале марта в Лас-Вегасе, в нем он удушающим приемом победил американца Джеффа Нила. Что касается Хамзата, то его крайнее выступление датировано 10 сентября, когда он задушил другого представителя США Кевина Холланда.

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