Нецензурно оценившая победу в UFC россиянка высказалась о своем поведении
Россиянка Ирина Алексеева, нецензурно выразившаяся о победе в дебютном поединке в рамках UFC, оценила свое поведение. Об этом сообщает «Матч ТВ».
Девушка-боец ММА отметила, что ей абсолютно не стыдно.
«Зачем мне подбирать слова? Я же не в детском садике. Я среди состоявшихся личностей. Нормальные люди матерятся. А есть те, кто матерятся, но корчат из себя святош», — сказала Алексеева.
32-летняя Алексеева оказалась сильнее швейцарки Стефани Эггер 30 апреля на турнире UFC Fight Night 223 в легчайшей весовой категории. Спортсменка в первом раунде провела болевой прием и заставила соперницу сдаться. Россиянка нецензурно оценила результат поединка.
«********** себя чувствую вообще», — заявила она.
Теперь на счету Алексеевой пять побед, среди которых одна нокаутом, и одно поражение в MMA.