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Бывший боец UFC погиб после наезда автобуса в возрасте 29 лет

Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фелипе Коларес скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает Globo.

Бывший боец UFC погиб после наезда автобуса в возрасте 29 лет
© mavink.com

По информации издания, 1 мая спортсмена сбил автобус в Гуаратибе, когда он возвращался с тренировки. Тренер бразильца Родриго Баби сообщил изданию, что боец скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. В своей профессиональной карьере Коларес провел 14 боев, в которых одержал десять побед и потерпел четыре поражения. Свой последний бой он провел 17 февраля 2023 года, когда досрочно победил Алиона Нахае из Франции. 26 января сообщалось, что Коларес поймал преступника, укравшего у женщины на улице телефон.

Ранее бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов анонсировал громкую новость о себе.

"Сегодня вечером я сделаю большое объявление для всех фанатов и подписчиков. Оставайтесь на связи", — написал Хабиб в соцсетях.

Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу.

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