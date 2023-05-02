Бывший боец UFC погиб после наезда автобуса в возрасте 29 лет
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фелипе Коларес скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает Globo.
По информации издания, 1 мая спортсмена сбил автобус в Гуаратибе, когда он возвращался с тренировки. Тренер бразильца Родриго Баби сообщил изданию, что боец скончался в машине скорой помощи по дороге в больницу. В своей профессиональной карьере Коларес провел 14 боев, в которых одержал десять побед и потерпел четыре поражения. Свой последний бой он провел 17 февраля 2023 года, когда досрочно победил Алиона Нахае из Франции. 26 января сообщалось, что Коларес поймал преступника, укравшего у женщины на улице телефон.
Ранее бывший боец UFC Хабиб Нурмагомедов анонсировал громкую новость о себе.
"Сегодня вечером я сделаю большое объявление для всех фанатов и подписчиков. Оставайтесь на связи", — написал Хабиб в соцсетях.
Нурмагомедов провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу.